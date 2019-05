Benfica ou FC Porto, um dos dois vai sagrar-se campeão nacional de futebol este sábado. Os festejos do título vão obrigar a Polícia de Segurança Pública (PSP) a tomar medidas. São esperados milhares de adeptos em determinadas zonas da cidade de Lisboa, em particular, na zona da rotunda do Marquês de Pombal.- Isolamento ao trânsito da Praça Marquês de Pombal, a partir do cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano;

- Corte de trânsito na Av. António Augusto de Aguiar;

- Corte de trânsito na Avenida Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho;

- Corte de trânsito na Av. Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro.

- Corte de trânsito na Rua Braancamp com a Rua Castilho;

- Corte de trânsito na Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro.



Às 18h00 a PSP irá fazer a esterilização do espaço dedicado ao evento e por isso todas as pessoas que se encontrem no local terão de o abandonar. Todas as pessoas que queiram aceder ao local a partir desse momento serão revistadas.



Os únicos acessos à Praça do Marquês de Pombal a partir das 19h30 serão:



- Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro;

- Rua Martens Ferrão;

- Rua Braamcamp;

- Avenida Joaquim António de Aguiar;

- Avenida da Liberdade;

- Avenida António Augusto Aguiar.

Também as estações de metro do Marquês, da Avenida, Parque e Picoas estarão encerradas a partir das 18h00.