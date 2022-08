Saída à noite revela-se mortal para dois amigos

Rui Dias, de 26 anos, e Tiago Barroso, 24, estavam a regressar a casa, este domingo de manhã, após uma noite na discoteca Pedra do Couto, quando, na EN105, em Burgães, Santo Tirso, o carro em que seguiam se despistou e colidiu com violência contra o muro da Casa de Repouso de Real. Os jovens, de São Tomé de Negrelos, tiveram morte imediata - de nada valendo a mobilização dos bombeiros Tirsenses, dos de Santo Tirso e de Vila das Aves, e de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João.









Ver comentários