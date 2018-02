Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saída de comandante dos bombeiros de Viseu gera revolta

Associação humanitária e o corpo de bombeiros estão em rota de colisão.

Por T.V.P. | 24.02.18

A associação humanitária e o corpo dos Bombeiros Voluntários de Viseu estão em rota de colisão devido ao afastamento do comandante Luís Duarte.



A justificação para a não recondução tem a ver com a falta de alinhamento com a estratégia da Proteção Civil municipal, que, segundo o antigo comandante "não tem fundamento".



"Foi uma questão política", garantiu Luís Duarte, bombeiro há 41 anos e que agora exerce funções de subchefe. Carlos Costa, presidente da associação, alegou que o afastamento se deveu a uma "quebra de confiança".



Os sócios vão pedir uma assembleia geral extraordinária para destituir os órgãos sociais.