A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou, durante a passada semana, um negócio de venda de animais de espécies protegidas que funcionava numa sala oculta dentro de um centro comercial em Cascais. A ASAE procedeu à execução de sete mandados de busca no âmbito da investigação relacionada com a prática do crime de Danos contra a Natureza, nas localidades de Estoril e Alcabideche.Duas pessoas ...