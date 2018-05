Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salão paroquial vandalizado em Paços de Ferreira

Foram escritas várias mensagens tendo por destinatário o padre da freguesia.

Por Ana Silva Monteiro | 02:17

As paredes do salão paroquial de Raimonda, no concelho de Paços de Ferreira, foram vandalizadas na noite desta quarta-feira, com várias mensagens pintadas tendo por destinatário o padre da freguesia. Em causa, estará um espaço que a paróquia cedeu para a construção de um posto de bombas de gasolina.



"Fiquei surpreendido com a situação. Na sexta-feira, fizemos uma reunião com os habitantes da freguesia, onde lhes foi dito o que ia ser construído naquele espaço. Ninguém se mostrou indignado, até porque o valor da renda das bombas de gasolina vai reverter para a construção e manutenção de um lar", esclareceu ao CM o padre Manuel Brito.



O local, agora destinado à construção de um posto de abastecimento de combustíveis, antes estava ‘reservado’ para os mais pequenos. Poderá ser essa a origem da revolta de quem vandalizou as paredes do salão paroquial, já que numa das frases é possível ler-se: "Onde brincam as crianças".



"Há dois anos acabou-se com o rinque para os mais pequenos e o espaço ficou livre para se construir outra coisa. Na altura, segundo o que sei, aquilo estava constantemente danificado e era necessário uma manutenção constante", contou Jocelino Moreira, presidente da Junta de Freguesia de Raimonda.



A paróquia não sabe quem vandalizou as paredes do salão paroquial. "Não fazemos ideia e, para já, ainda não apresentámos queixa, pois essa é uma decisão que não depende só de mim", concluiu o padre.