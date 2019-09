Salas de chuto deverão estar concluídas na próxima semana no Porto

O estudo sobre o consumo de drogas no Porto está concluído e a proposta de protocolo que inclui a instalação de salas de consumo protegido - habitualmente designadas por salas de chuto - deverá estar concluída "nas próximas semanas", indicou a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.O tráfico e consumo a céu aberto em bairros como o de Pinheiro Torres e o da Pasteleira, após o desmantelamento do Aleixo, têm levado o município a pedir maior policiamento. Os moradores vivem em pânico com a propagação da droga a áreas nobres da cidade."A Câmara do Porto e a ARS/ /Norte já têm agendada nova reunião de trabalho com as instituições presentes no terreno, bem como estão a consolidar a proposta de protocolo a estabelecer, visando a instalação das respostas adequadas - e que não se cingem apenas às salas de consumo protegido", referiu a ARS.Inclui "medidas de curto e médio prazo na sua implementação, de acordo com a sua urgência e os procedimentos legais inerentes à mobilização dos recursos necessários". Após a conclusão da proposta, "será a mesma remetida para os competentes serviços do Ministério [da Saúde] para apreciação".Os resultados do diagnóstico do consumo de drogas não foram ainda revelados. A proliferação do fenómeno a céu aberto levou a Câmara do Porto a pagar o policiamento gratificado em bairros e a admitir a instalação de câmaras de videovigilância no bairro de Pinheiro Torres.A proposta em elaboração resulta de reuniões com as entidades do setor social que atuam na resposta ao consumo de estupefacientes para "análise dos recursos e disponibilidades existentes para o efeito e o seu ajustamento ao diagnóstico efetuado pelos serviços da ARS".A Câmara do Porto confirmou, há dias, que estavam em curso trabalhos com o Ministério da Saúde e as organizações da cidade, no sentido de encontrar as respostas mais adequadas à questão do consumo assistido.Até ao momento, não é conhecido o número de agentes da PSP e os locais concretos onde estão a ser realizados os serviços de policiamento gratificado, que é pago pelo município.