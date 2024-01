É a sétima acusação do Ministério Público (MP) contra Ricardo Salgado. O ex-presidente do BES, de 79 anos, foi acusado de dois crimes de fraude fiscal qualificada por ter, alegadamente, atribuído prémios a si próprio através do ‘saco azul’ do GES. O primo José Manuel Espírito Santo também foi acusado, mas já morreu. O MP sustenta que os dois terão causado um prejuízo aos cofres do Estado português de 5,5 milhões de euros e avança com pedido de indemnização civil. O inquérito está relacionado com a gestão do BES e teve origem no processo principal. Salgado, que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, já foi condenado a oito anos de prisão efetiva no processo ‘Marquês’. O caso está em recurso no Supremo.