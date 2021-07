Salgado alega demência para evitar julgamento da Operação Marquês

Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, alega demência para evitar o julgamento da Operação Marquês, no qual é o único arguido e está acusado de três crimes de abuso de confiança. Garante que “tem vindo a sentir dificuldades e lapsos de memória e, ainda, desgaste emocional, físico e psicológico”. A defesa do ex-banqueiro já pediu ao tribunal que ordene a realização de uma perícia médica do foro neurológico, com base em relatórios médicos que apresentou. A decisão está agora nas mãos do juiz Francisco Henriques.Ricardo Salgado tem sido acompanhado no Centro Neurológico Sénior e no centro clínico da Fundação Champalimaud, onde realizou exames com o objetivo de investigar “um quadro de declínio cognitivo”. O médico que o observou em junho refere que este quadro “tem evoluído com uma dificuldade crescente para a realização de tarefas cognitivas e perda progressiva de autonomia”. E alerta: “Com a prudência de ainda aguardar elementos de avaliação clínica e exames adicionais em curso, posso partilhar que toda a investigação já realizada e em planeamento tem por objetivo investigar um quadro clínico de síndrome demencial, nomeadamente uma doença de Alzheimer”, frisou o especialista no relatório médico, que foi junto ao processo e consultado esta semana pelono tribunal.