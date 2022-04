Salgado perde recurso relativo a pagamento de multa de quatro milhões de euros

Ricardo Salgado perdeu mais um processo em tribunal. Desta vez trata-se de uma condenação em uma multa de quatro milhões de euros que o Tribunal da Concorrência, em Santarém, tinha determinado.



A decisão da juíza Mariana Gomes estabelecia a pena única, após a condenação do supervisor ao pagamento de 1,8 milhões de euros no âmbito do processo BESA e de três milhões de euros do Eurofin.





A magistrada considerava que tinha sido dado como provado no julgamento a prática de todas as infrações imputadas pelo Banco de Portugal a Ricardo Salgado.Ainda na decisão, a juíza Mariana Machado referia-se à junção por parte da defesa de Ricardo Salgado de um documento que atestava a "probabilidade" do ex-presidente do BES vir a sofrer de doença degenerativa, salientando que não estava em causa a privação da liberdade e que o recorrente possuía património.Na quinta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa recusou mais um incidente interposto pela defesa de Ricardo Salgado que entretanto já avançou para o Tribunal Constitucional, para atrasar o arresto de bens.