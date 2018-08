Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salta de segundo andar para fugir do fogo

"O fumo negro entrou pelas casas e ficámos em pânico", diz morador em Santa Maria da Feira.

09:00

"Ficámos todos em pânico. O fumo era muito negro e entrou pelas nossas casas. No início pensei que estava a arder bem mais do que a garagem. Um senhor com medo atirou-se pela varanda de casa", no segundo andar, conta ao CM Amilcar Dias, um dos moradores que esta quinta-feira de madrugada acordaram em pânico com um incêndio no prédio onde vivem, em Travanca, Santa Maria da Feira.



"As chamas ficaram confinadas à garagem, mas tivemos que evacuar o prédio. Algumas dos moradores saíram com ajuda dos bombeiros pela autoescada. Onze pessoas foram assistidas no local e quatro transportadas ao hospital. Uma mulher e dois homens por inalação de fumos e um outro homem [de 40 anos] que ficou ferido após ter saltado da varanda", disse ao CM Jorge Coelho, comandante dos bombeiros da Feira.



Este último sobreviveu à queda apenas com ferimentos ligeiros.



Dois carros, bicicletas e outros bens que estavam na garagem ficaram danificados. As causas do incêndio estão a ser investigados. A Polícia Judiciária esteve no local a fazer perícias.



Os moradores só devem voltar esta sexta-feira às suas casas.