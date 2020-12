Já está identificado, mas ainda não detido, o homicida de Ricardo Jaquité. Trata-se de uma pessoa conhecida do atleta de triplo salto, de 31 anos, morto à facada na quarta-feira na Arrentela, Seixal, e que com ele mantinha uma disputa antiga.Em face das rixas mantidas entre o atleta e o homicida, em dois dias consecutivos, e ao recurso a testemunhas, a PJ de Setúbal conseguiu chegar à identidade do autor das facadas.