Salva dois jovens do mar em praia não vigiada de Esposende

“Agi por instinto ao vê-los aflitos”, conta Fernando Torres.

Por Liliana Rodrigues | 09:29

Fernando Torres estava a pescar e não hesitou mal percebeu que alguns dos jovens de um grupo de cerca de 20 estavam a ter dificuldades em sair do mar. Lançou-se à água e conseguiu resgatar um rapaz e uma rapariga, ambos de 14 anos, de um agueiro para onde tinham sido arrastados pela forte ondulação, na sexta-feira à tarde, na praia não vigiada - mesmo durante a época balnear - de Rio de Moinhos, nas Marinhas, em Esposende.



"Tinha acabado de avisar a responsável pelo grupo que eles deveriam sair do mar. Foram segundos até perceber que estavam aflitos. Uns ainda conseguiram sair sozinhos, mas dois estavam mais longe. Agi por instinto, tirei a roupa e lancei- –me à água", recordou o surfista, de 41 anos, que naquela tarde, devido ao mar agitado, ficou-se pela pesca.



"Primeiro ajudei a rapariga, que estava mais perto. Quando nadei para apanhar o rapaz, foi mais difícil. Mas ele lutou muito em conjunto comigo e só assim nos salvámos", explica o ex-emigrante, que recusa o título de herói.



"Fiz o que tinha de ser feito, não dava tempo para pedir ajuda ou vir buscar a boia. Lancei-me à água e salvámo-nos. Quando chegámos a terra, até perdi os sentidos, não me recordo de mais nada. Estava gelado, bebi muita água", explicou Fernando, que passou a noite no hospital de Barcelos, devido a hipotermia.



Os jovens saíram ilesos. "Se fosse hoje, voltaria ao mar, mas com outros cuidados. Tive a minha vida em risco, fiquei muito cansado e senti isso no mar. Correu bem", rematou.