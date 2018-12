Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salva-vidas recebem valor extra por exposição ao risco

Deixam de receber horas e passam a nova tabela de serviços.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:43

O diretor-geral da Autoridade Marítima vai atribuir aos tripulantes das Estações Salva-Vidas (ESV) um valor variável, que virá do bolo geral de "verbas de compensação com pessoal" para pagar os serviços fora de horas e que virá substituir as horas extraordinárias que começaram a ser pagas após o desastre do Olívia Ribau, na Figueira da Foz, que há 3 anos matou 5 pescadores e destapou a falta de pessoal e as fragilidades das ESV.



Segundo explica ao CM o vice-almirante Sousa Pereira, a componente variável é para os operacionais e acresce à componente fixa que o pessoal das ESV começa a receber em janeiro, proveniente do bolo de 7 a 10 milhões de euros dos atos administrativos da AMN e que até agora lhes estava vedado.



"Vamos valorizar quem está mais exposto ao risco. É de toda a Justiça incluir os tripulantes da ESV. Ganham muito mal", afirma Sousa Pereira. Estes, até agora, recebiam as 150 horas extra máximas permitidas.



"Era insustentável e tinha de acabar. Foi autorizado quando as ESV tinham 60 pessoas e era necessário assegurar a prontidão. Agora têm o dobro, já se conseguem escalas com pelo menos 2 pessoas ao fim de semana", diz.



Na busca de "controlo e transparência", os tripulantes vão preencher fichas dos serviços, tipificados num despacho de novembro.



Estes serão pagos, na componente variável, conforme a importância operacional e risco: uma emergência vale o dobro de um exercício. "Será feita uma avaliação", em junho, à aplicação do novo modelo.