Salvas 32 pessoas de barco a afundar em Portimão

Embarcação bateu numa rocha e abriu rombo no casco.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 07:23

Um total de 32 pessoas, entre as quais cinco crianças, foram resgatadas pelo salva-vidas de Ferragudo, com o apoio da Polícia Marítima, de uma embarcação marítimo-turística que começou a meter água e encalhou este sábado na praia da Marina, em Portimão.



O barco sofreu uma avaria quando dava um passeio pelas grutas de Carvoeiro. Bateu numa rocha, o que lhe causou um rombo no casco.



O capitão do ‘Manguito’, Miguel Vale, disse ao CM que, apesar de a embarcação estar a meter água, decidiu navegar até à praia da Marina, onde encalhou.



"O importante era salvar as pessoas", afirmou.