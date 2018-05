Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvos em gruta após naufrágio de barco

Onda virou embarcação com turistas, na praia da Marinha. Duas britânicas um japonês, e um português foram salvos.

Por José Carlos Eusébio | 12.05.18

O alerta foi dado pelas 10h20 desta sexta-feira. Uma onda virou uma embarcação marítimo-turística, na qual seguiam quatro pessoas, no interior da gruta dos Capitães, junto à praia da Marinha, no concelho de Lagoa. Foi desencadeada uma operação de socorro pela Capitania de Portimão, que permitiu resgatar as vítimas, sem ferimentos.



"As quatro pessoas estavam no fundo da gruta onde existe um pequeno areal. Tinham os coletes colocados, o que lhes permitiu nadar até seco após o barco se ter virado", revelou Ricardo Santos Arrabaça, comandante da Capitania de Portimão.



No barco, de nome ‘Aurora’ e com seis metros de comprimento, seguiam duas britânicas, de 35 e 46 anos, um japonês, de 26 anos, e o mestre da embarcação, um português, de 29 anos.



"Os turistas não apresentavam ferimentos e o mestre, que tentou salvar o barco, tinha alguns arranhões nas mãos, mas nada de especial", explicou o comandante Santos Arrabaça. No entanto, por precaução, as vítimas foram levados ao hospital de Portimão.



A operação de resgate envolveu uma lancha da Polícia Marítima, o salva-vidas de Ferragudo e uma lancha da Marinha, bem como, por terra, uma viatura da Polícia Marítima. Houve ainda a colaboração de uma pequena embarcação de um operador marítimo-turístico.



O barco que virou acabou depois por se afundar, já fora da gruta, estando a ser preparada uma operação para o retirar do local e levá-lo para terra.