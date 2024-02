“Sangue até na fotografia dos netos”: Filha de ex-emigrante assassinado pela amante revela cenário do crime

“Era uma cena de crime, sangue em todo o lado, nas paredes, no tecto, nas fotografias dos netos.” É desta forma que Angélica Ribeiro, filha de Jorge Ribeiro, descreve o cenário em que o pai foi encontrado, no chão de casa, sem vida.O ex-emigrante foi assassinado pela amante, com a ajuda de uma amiga, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, Açores. Munidas de uma barra de ferro, atacaram o homem de 77 anos, após um convívio. O corpo foi descoberto a 20 de dezembro e as suspeitas detidas mais de um mês depois: regressaram várias vezes ao local do crime para saquear a fortuna da vítima. A dupla, de 43 e 46 anos, está em prisão preventiva.