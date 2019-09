Sangue da vítima na casa de massagens trama casal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sangam Sawaiprkhon é a proprietária da loja de massagens SangamThaimassage, situada na rua Álvaro Castelões, em Matosinhos. A PJ realizou buscas no local no início de abril e encontrou sangue da vítima numa das divisões do espaço comercial.Desde 6 de abril, altura em que foi detida, que a casa de massagens está encerrada. Os vizinhos descrevem a arguida como uma mulher bastante reservada.< br />