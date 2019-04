Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sangue na roupa trama violador marroquino que atacou portuguesa em Espanha

Detido marroquino que arrancou orelha a mulher de nacionalidade portuguesa.

Por João Tavares | 01:30

Ao ver um homem a deambular numa rua de Barcelona com vestígios de sangue nas calças, pelas 10h00 deste sábado, uma patrulha da polícia espanhola ficou desconfiada.



Como procuravam o responsável pelo brutal ataque sexual a uma portuguesa – a ponto de lhe ter sido arrancada à dentada uma orelha – a polícia abordou o homem e tirou-lhe uma fotografia. Outros agentes foram ao hospital onde a vítima permanece hospitalizada e mostraram-lhe a imagem. A mulher, 37 anos, não hesitou. Era o agressor.



O homem agora detido é um marroquino, de 32 anos, que está em Barcelona há cerca de uma semana. Na madrugada de quinta-feira, a portuguesa – a viver na Cidade Condal – cruzou-se com o marroquino junto ao Museu Marítimo de Barcelona e foi brutalmente atacada.



O suspeito mordeu de forma violenta as orelhas da vítima e violou-a, tendo a mulher ficado ainda com uma ferida aberta no lábio e um braço partido. Foi socorrida depois de algumas pessoas a terem visto, seminua, a andar na rua. A polícia foi chamada e a portuguesa levada ao hospital. Devido ao estado de choque, não conseguiu dar qualquer descrição às autoridades policiais.



Porém, ao ver a fotografia do homem, a portuguesa não teve dúvidas em identificar o violador. Segundo a polícia espanhola, na curta estadia em Barcelona, o homem já tem antecedentes por agressões, danos e um ataque contra a polícia. A portuguesa permanece hospitalizada.