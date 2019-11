Sangue trama agressores em rixa na zona de Marvila

Três homens – dois de 19 e outro de 60 anos – foram detidos pela PSP quando fugiam de uma rixa na zona de Marvila, Lisboa, na qual um homem foi esfaqueado várias vezes e apenas sobreviveu devido à intervenção do INEM. O caso ocorreu na madrugada de domingo.A vítima foi encontrada a esvair-se em sangue, mas ainda conseguiu dar uma descrição dos agressores à PSP.O trio foi localizado nas imediações e os vestígios de sangue na roupa não deixaram dúvidas do seu envolvimento no crime.Foram detidos por ofensas à integridade física e presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial. Saíram em liberdade com apresentações periódicas à PSP da área de residência.