Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assegura alojamento a desalojados do incêndio na Mouraria

A Santa Casa da Misericórdia assegurou alojamento de emergência, numa unidade hoteleira de Lisboa, a 13 pessoas que ficaram desalojadas no incêndio que deflagrou este sábado num prédio na Mouraria.



A Polícia Judiciária procedeu ao exame do local, no sentido de apurar as eventuais causas do incêndio e a existência ou não de vestígios ou indícios de crime.





Está agendada, para segunda-feira, a realização de uma vistoria ao edifício por parte da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de avaliar as condições de segurança e habitabilidade do prédio.