Santa Casa da Misericórdia paga avião a homicida da Madeira

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o Instituto da Segurança Social (ISS) são apontados como responsáveis indiretos num caso em que uma mulher acabou por ser assassinada pelo filho.O caso é relatado no mais recente relatório da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica.Em causa está a morte de Maria da Conceição, em março de 2017, no Arco da Calheta, Madeira, estrangulada pelo filho Alcino Jardim – alcoólico que foi expulso do Reino Unido e ficou a viver como sem-abrigo em Lisboa até que foi colocado num avião rumo à terra natal, após intervenção da SCML.De acordo com o relatório, "a SCML não efetuou diligências para caracterizar o contexto da situação [de Alcino Jardim] nem qualquer indagação sobre as condições de acolhimento, não tendo, nomeadamente, contactado com a vítima nem com o ISS, que tinha prestado apoios à família.Da sua família, [Alcino] apenas mantinha algum contacto com a mãe, tendo-se dirigido a casa desta. A mãe facultou-lhe uma cama improvisada num alpendre, sem que lhe tivesse dado a chave de casa, pois não confiava no filho", lê-se no relatório. Quinze dias depois, atacou a progenitora – arrancou-lhe os brincos, esfaqueou-a e violou-a.A autópsia revelou que foi morta por estrangulamento.Fonte da SCML garante que "foram cumpridos todos os procedimentos previstos no caso, não encontrando motivos que coloquem em causa a atuação dos serviços técnicos".