A PSP de Santarém acabou com uma festa de aniversário ilegal que decorria no largo Cândido dos Reis, a 100 metros da esquadra, por volta da meia noite de sábado. Foram identificados todos os participantes e levantados 32 autos por incumprimento do dever de recolher obrigatório.Além das coimas pela violação às regras impostas pelo atual Estado de Emergência, que se traduzem numa multa individual de 200 euros, a PSP levantou ainda mais cinco autos por falta de máscara obrigatória. A PSP foi alertada por um cidadão que, ao passar, viu pessoas à porta e ouviu música alta vinda do interior.