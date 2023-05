Três pedras, um ramo de flores e uma fotografia de Madeleine McCann. A descoberta misteriosa daquilo que parecia ser um santuário em memória da criança inglesa foi feita por um casal britânico na Barragem do Arade, em Silves, em dezembro de 2007, sete meses depois do desaparecimento de Maddie.



O memorial, segundo este casal, tinha a forma de uma flecha e apontava para o preciso local onde foram feitas escavações por parte da polícia alemã, na semana passada, em articulação com a Polícia Judiciária.









