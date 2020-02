Afinal, são 112 as obras de arte do Estado desaparecidas e não 94

O Ministério da Cultura divulgou, oficialmente, que o Estado não sabe do paradeiro de 94 obras do seu acervo oficial.Porém, segundo o Público, o número divulgado pela ministra Graça Fonseca não inclui 18 fotografias que deviam estar à guarda do Centro Português de Fotografia, o que eleva para 112 o número de pelas com localização desconhecida. Estas fotografias incluem, por exemplo, Ecuador de Sebastião Salgado e Migrant Mother de Dorothea Lange.Ao mesmo jornal, o gabinete de Graça Fonseca justificou a não inclusão das fotografias com o facto de estas não fazerem parte da Coleção de Arte do Estado de 1997.