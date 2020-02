“São cancro e ainda não descobrimos cura”: Joaquim Evangelista sobre apostas ilegais

"O combate às apostas ilegais tem de ser uma prioridade. São o cancro do desporto para o qual ainda não descobrimos a cura".O alerta foi deixado esta terça-feira pelo presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, numa conferência dedicada ao combate à manipulação de resultados que decorreu na sede da PJ, em Lisboa.Luís Neves, diretor nacional da instituição, sublinhou o "cariz internacional" do fenómeno e as "verbas astronómicas que são movimentadas em violação da ética desportiva".