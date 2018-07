Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

São João da Talha contra poluição de lavandaria

Bairro da Esperança queixa-se de ruído, maus cheiros e libertação de gases que irritam a vista.

Por João Saramago | 15:14

Os moradores do bairro da Esperança, em São João da Talha (Loures), desesperam perante o ruído e poluição atmosférica resultante da Lavapor - Lavandarias de Portugal, instalada a menos de dez metros das habitações.



"Desde 2011 que vivo num inferno. O cheiro é insuportável e permanentemente ando a limpar cotão do quintal", disse José Pinto, com 73 anos, que exibe uma caixa da fruta com restos do cotão libertado pelas chaminés da lavandaria. Para Jacinta Ribeiro, de 67 anos, às dificuldades na respiração está associada a irritação na vista. "As lágrimas caem devido a intensidade dos gases", referiu.



No local, o eleito do Bloco de Esquerda na Freguesia de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela, Gonçalo Alves, lembrou que "casos houve já de lençóis e outro material hospitalar encontrados nos esgotos, o que, constituirá, certamente, perigo de contaminação e um consequente problema de saúde pública". Adiantou ainda que a escassos cem metros da lavandaria funciona a Escola Básica/Jardim de Infância de Vale Figueira.



Questionado pelo Bloco de Esquerda, o ministério do Ambiente esclareceu que "em fevereiro último a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a Brigada de Proteção Ambiental da PSP efetuaram nova ação de fiscalização, tendo averiguado que a instalação se encontra em fase de licenciamento, embora não tenha exibido nenhum comprovativo dessa situação". Esclareceu ainda que "verificou-se a existência de filtros nas máquinas de secar, os quais são limpos de duas em duas horas".



O CM procurou até ao fecho desta edição obter uma posição por parte da empresa, mas não foi possível.