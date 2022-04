São Jorge com três sismos sentidos pela população nas últimas 24 horas

A ilha de São Jorge, nos Açores, registou nas últimas 24 horas três sismos sentidos pela população, de acordo com as informações recolhidas pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Numa atualização do CIVISA publicada na página da Proteção Civil, refere-se que, desde as 22h00 de terça-feira até às 10h00 desta quarta-feira, "foi sentido um sismo".

Desde as 10h00 às 22h00 de terça-feira, foram sentidos dois sismos, de acordo com o CIVISA.

Um deles, de magnitude 2.2 na escala de Richter, foi registado pelas 12h38 nas freguesias de Velas, São Amaro e Rosais, com intensidade III, de acordo com a Escala de Mercali Modificada.

Outro, de magnitude 2.1, foi sentido pelas 21h23 com intensidade III nas freguesias de Velas e Santo Amaro.

O mais recente aconteceu de madrugada, pelas 02h08, teve magnitude 1.7 na escala de Richter e foi sentido com intensidade II na Escala de Mercali Modificada.

A Escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade III, considerada Fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve-se no site do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)

Pelas 10:00 de terça-feira, e desde o início da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, em 19 de março, o CIVISA tinha registado um total de 27.223 sismos naquela ilha, dos quais 226 sentidos pela população.

O sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março, às 21h56.

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".