São Pedro ajuda às festas e às marchas antoninas

Véspera e dia de Santo António com bom tempo para procissão e as habituais fogueiras.

Por Manuel Jorge Bento | 09:19

As nuvens e chuva dos últimos dias deverão dar tréguas às Antoninas de Vila Nova de Famalicão, a partir de terça-feira, dia em que as marchas dedicadas ao ‘pão de Santo António’ vão sair às ruas, a partir das 21h30, seguidas das tradicionais fogueiras, depois da meia-noite.



O bom tempo prolonga-se para o dia seguinte, feriado municipal, quando a procissão solene percorrerá várias artérias da cidade.



O programa das Antoninas já iniciou na sexta-feira, com as marchas infantis. Este sábado foram realizadas várias iniciativas desportivas um pouco por todo o concelho. Este domingo à noite há rusgas e arraial, no Parque da Juventude, e uma encenação da malhada de centeio, na praça D. Maria II.



O dia inicia com a missa, procissão e bênção dos animais, previstas para o Parque da Devesa e, à tarde, cinco grupos realizam a arruada de bombos, gigantones e cabeçudos, a partir das 15h00.



As festas terminam na quarta-feira, com a habitual sessão de fogo de artifício, que deverá iluminar o céu e ser apreciada até vários quilómetros de distância.



As Antoninas, em honra do santo casamenteiro, mobilizam todo o concelho e chamam à cidade milhares de turistas e foliões. Para Paulo Cunha, presidente da câmara municipal, as festas de junho "simbolizam a essência das gentes de Vila Nova de Famalicão e são um traço marcante da memória coletiva e um momento de valorização e afirmação da identidade desta comunidade, das tradições e da história".



Por isso, deixa o apelo, não só aos habitantes do concelho, como de todo o Norte: "Envolvam-se, divirtam-se e celebrem Vila Nova de Famalicão!".