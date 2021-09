Sapador florestal e outro suspeito detidos por atearem fogos em Albergaria

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve dois homens, de 41 e 32 anos, um dos quais sapador florestal, suspeitos de terem ateado quatro incêndios em julho em Albergaria-a-Velha, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos, que foram identificados e detidos na terça-feira, são os presumíveis autores de quatro crimes de incêndio e incêndio florestal, que ocorreram na madrugada de 26 de julho em diversas localidades do concelho de Albergaria-a-Velha.

De acordo com a investigação, os incêndios tiveram início "através de chama direta", num contentor do lixo, num "cabanal" que continha armazenados fardos de palha e em dois montes de sobrantes, que se encontravam no perímetro florestal.

"A atuação em apreço foi efetuada num quadro de forte alcoolismo e motivada por anteriores e fúteis desavenças de um dos detidos com os proprietários dos bens e terrenos atingidos", refere a mesma nota.

As chamas, segundo a PJ, atingiram uma viatura pesada que se encontrava junto do contentor incendiado, bem como uma galera localizada nas imediações de um dos montes de sobrantes.