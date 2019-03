Sapadores de Lisboa ainda sem resposta do Governo após greve de 15 dias

Dirigente sindical diz que foram feitas insistências para reunir com o secretário de Estado da Proteção Civil nas últimas semanas, mas sem sucesso.

Por Lusa | 16:48

Os bombeiros sapadores do Regimento de Lisboa, que estão em greve há três semanas, ainda não tiveram resposta do Governo em relação às carreiras, informou esta segunda-feira o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML).



"Ainda não obtivemos nenhuma resposta. Temos alguma expectativa para saber se a pretensão do Governo é continuar com o atual estatuto da carreira", disse o presidente do STML, Vítor Reis, em declarações à agência Lusa.



De acordo com o dirigente sindical, foram feitas insistências para reunir com o secretário de Estado da Proteção Civil nas últimas semanas, mas sem sucesso.



"Nós insistimos com os pedidos de reunião com a Secretaria de Estado da Proteção Civil, que é quem tem estado a discutir este problema connosco", contou Vítor Reis, garantindo que não sabe como está o processo.



O sindicato e os bombeiros reuniram-se com o Governo em janeiro e desde aí ainda não houve qualquer desenvolvimento sobre a progressão das carreiras e das aposentações dos sapadores.



Há três semanas em greve, o presidente do STML disse ainda que há uma preocupação muito grande em relação à aposentação porque os bombeiros sapadores são "altamente prejudicados pelo sistema que está em vigor".



Segundo Vítor Reis, os cerca de 770 trabalhadores do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa deverão adotar novas formas de protesto, após o término da greve esta terça-feira, uma vez que ainda não obtiveram resposta do Governo.



"[A greve] acaba amanhã [terça-feira]. Depois, vamos reunir-nos com os trabalhadores e ver que formas de luta vamos adotar", lembrou.



O presidente do sindicato recordou que, nos últimos 15 dias, todos os serviços mínimos -- socorro à população e aos bens - foram cumpridos, havendo várias ocorrências por atender.



Em jeito de balanço da terceira greve dos bombeiros sapadores, o dirigente sindical informou que o nível de adesão "tem-se mantido nos máximos, como nas últimas duas".



De acordo com o STML, este protesto ocorre por ainda não haver uma solução do Governo à alteração ao estatuto da carreira de bombeiro profissional e às penalizações na aposentação.



A Lusa tentou contactar o Ministério da Administração Interna, mas ainda não obteve resposta sobre o assunto.

