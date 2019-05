Sapadores florestais esperam por carros há um mês

As 400 equipas de sapadores florestais esperam, há cerca de um mês, pela entrega de 100 novas viaturas de combate a fogos. Os veículos estão, segundo o Ministério da Agricultura, parados nas instalações da empresa que venceu o concurso de fornecimento, em Palmela, "em fase final de caracterização".Contactada pelo, a mesma fonte do ministério explicou que os novos veículos "se destinam a equipar as 400 equipas de sapadores florestais já constituídas e as outras 100 que o Governo quer constituir até final deste ano, mobilizando um total de 2500 efetivos".O Ministério da Agricultura adianta que os novos veículos "visam substituir as viaturas obsoletas e reforçar ainda os equipamentos das equipas de Vigilantes da Natureza".