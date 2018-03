Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sapadores já limparam mil hectares

Governo vai fazer a limpeza de 1400 quilómetros.

08:49

As equipas de sapadores florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já limparam "mais de mil hectares" nas matas públicas propriedade do Estado.



Para assegurar as faixas de gestão de combustível florestal nas áreas públicas, o Governo vai fazer a limpeza de 1400 km.



Segundo o secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, o Governo apresenta, na próxima semana, um programa sobre a atividade do ICNF nesta matéria.