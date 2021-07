Sara Sampaio e deputado Barroco de Melo investigados por publicações no Twitter sobre eleições presidenciais

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a modelo Sara Sampaio e o deputado do PS Eduardo Barroco de Melo. Em causa estão publicações na rede social Twitter no dia anterior às eleições presidenciais.

A informação avançada pelo Jornal Nascer do Sol refere que aquele era um dia de reflexão pelo que é proibido fazer campanha eleitoral e que, apesar disso, a modelo fez publicações sobre o candidato André Ventura e Barroco de Melo sobre Tiago Mayan Gonçalves.

Num documento da Comissão Nacional de Eleições (CNE) citado pelo mesmo jornal, é referido que a modelo e o deputado fizeram propaganda política depois de encerrada a campanha eleitoral.

Sara Sampaio partilhou uma fotografia a apelar ao voto dos cidadãos em que tapava com uma caneta o nome de André Ventrura do Chega. E Eduardo Barroco de Melo escreveu um texto no Twitter a acusar Tiago Mayan Gonçalves de estar envolvido em negócios familiares.