Sargento condenado por ter recebido carro

Militar, agora comandante de posto, apanha pena suspensa por recebimento indevido de vantagem.

Por Aureliana Gomes | 01:30

O comandante do posto da GNR de Bustos, em Oliveira do Bairro, foi condenado, esta segunda-feira, pelo Tribunal de Aveiro, a três anos e meio de prisão, com suspensão da pena, e ao pagamento de cinco mil euros ao Estado, por um crime de recebimento indevido de vantagem agravado. Em causa, esteve o uso em proveito próprio de um carro pertencente à empresa Pecol, de Águeda.



O caso remonta a janeiro de 2014, altura em que o sargento exercia o cargo de adjunto do comandante do posto de Águeda. Segundo a acusação, o GNR recebeu um carro de gama alta do presidente da empresa sem nunca ter sido feito qualquer contrato de compra e venda.



O Ministério Público diz que apesar da empresa e o sargento terem celebrado um contrato promessa de compra e venda do veículo, nenhum pagamento relativo ao contrato consta da contabilidade da empresa. Dessa forma, o carro continua a integrar e a ser contabilizado como um dos ativos corpóreos da empresa.



Durante julgamento, o militar afirmou ter comprado o carro pelo valor de 18 mil euros, adiantando ter a consciência que não cometeu nenhum crime. O sargento estava ainda acusado de um crime de abuso de poder, mas foi absolvido, motivo que levou o tribunal a não aplicar a pena de proibição do exercício de funções.



O empresário foi condenado a um ano e oito meses de pena suspensa e ao pagamento de 20 mil euros ao Estado, pelo crime de recebimento indevido de vantagem agravado.



O Tribunal de Aveiro declarou ainda a perda a favor do Estado do veículo em causa.



PORMENORES

Pagamento

Segundo o MP, só quatro meses depois da entrega do carro é que foi feito contrato de promessa de compra e venda. No entanto, o pagamento de seis prestações acordado entre ambos nunca foi feito.



Carta anónima

A denúncia do caso foi feita por carta anónima. Ouvido em tribunal, o militar confessou "estar triste" com a situação e atribuiu a autoria da carta possivelmente a um subordinado seu.



Recusa acusação

No julgamento, o militar referiu ter pago o valor acordado em dinheiro. "Se pensasse nos contornos, nunca tinha entregue nada em dinheiro. O negócio foi feito de peito aberto", disse na altura.