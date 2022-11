Dois irmãos, de 48 e 52 anos, apresentaram queixa contra os Bombeiros de Lagares da Beira, Oliveira do Hospital, por omissão de auxílio na sequência de um pedido de socorro para a mãe, que acabou por morrer. No entanto, os queixosos é que acabaram por ser acusados pelo Ministério Público (MP) por ameaçarem de morte os operacionais e causarem danos no quartel e nas viaturas, estando a ser julgados no Tribunal de Coimbra.









