"Se aqueles jovens não estão cá hoje, foi por causa dele", afirma tio de uma das vítimas da tragédia do Meco

Esta quarta-feira decorreu mais uma sessão de julgamento do caso da tragédia do Meco e que levou à morte de seis jovens da Universidade Lusófona de Lisboa, que estariam envolvidos num ritual de praxe quando foram arrastados por uma onda.Foi por isso ouvida mais uma testemunha, desta vez o tio de Pedro Negrão, uma das vítimas e que, à época dos factos também era professor naquela universidade."Acredito que estejam a averiguar o que se passou. O responsável por aquela praxe está condenado a sofrer para o resto da vida. Se aqueles jovens não estão cá hoje, foi por causa dele, avançou aoà saída do tribunal de Setúbal.