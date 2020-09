"Se não saírem a bem, terão de sair a mal": mulher chora ao recordar ameaças e incêndio mortal no Porto

"Nós não fizemos mal a ninguém para merecermos esta maldade". Maria de Lurdes Gonçalves chorou copiosamente ao recordar, no Tribunal de S. João Novo, Porto, as ameaças e o incêndio no número 100 da rua Alexandre Braga que matou o seu irmão, António Gonçalves, a 2 de março do ano passado.Chenglong Li, julgado como autor moral do fogo, a mulher dele e o amigo Hugo Tavares, todos arguidos, apresentaram-lhe os pêsames, esta quinta-feira, pela voz do advogado Gonçalo Nabais, mas aquela recusou.Maria de Lurdes referiu que o empresário chinês queria que a família que ali vivia - Maria Oliveira, de 89 anos, e três filhos - deixasse a casa, mas "não queria advogados". A 9 de fevereiro de 2019, Nuno Marques, arguido, ameaçou a família: "Disse ‘Sou engenheiro e também sou proprietário’. E ameaçou-nos a dizer ‘Se vocês não saírem a bem, terão de sair a mal’. E disse ao meu irmão Adão ‘Não sabes com quem te meteste’".A testemunha recordou a noite do fogo mortal. "O Adão ligou-me a gritar ‘Anda depressa. Está tudo a arder e vamos morrer todos queimados’. Quando cheguei, vi a nossa mãe descalça na rua aos gritos, depois vi dois irmãos, mas não vi o António. Gritei pelo meu irmão. Na minha ideia, ele tinha fugido para o telhado. Perdemos tudo, mas sobretudo perdemos o António", disse, entre lágrimas.Depois do fogo mortal, seguiram-se semanas de "um verdadeiro terror, a ver a minha mãe a perguntar pelo António e a gritar ‘Mataram o meu filho’".