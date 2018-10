Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Se os quisesse matar, matava-os", diz homem acusado de tentativa de homicídio

Atirador diz que era para assustar, mas vítimas temeram morte.

10:20

Um homem acusado de tentativa de homicídio por ter disparado sobre dois vizinhos, há um ano, em Braga, negou esta segunda-feira qualquer intenção de matar, confessando que apenas quis "dar uma lição" às vítimas.



No início do julgamento, no Tribunal de Braga, o arguido, de 49 anos, assumiu a autoria de nove disparos de caçadeira, mas sublinhou que escolheu "os cartuchos mais fraquinhos" de entre os cerca de 350 que tinha em casa e que apontou para o chão e para o portão da garagem e não para os vizinhos.



"Tinha em casa zagalotes e balas, mas carreguei a arma com os cartuchos mais fraquinhos. Aquilo não mata, eu nunca quis matar ninguém, apenas queria dar-lhes uma lição", referiu.



"Sou caçador desde pequeno, conseguia acertar nos fios da eletricidade ou nas asas das borboletas. Se os quisesse matar, matava-os. Mas essa nunca foi a minha intenção", reiterou, num depoimento sempre muito emotivo e efusivo.



Versão bem diferente tem um dos dois irmãos que foram alvo dos disparos. "Cheguei a temer a morte, mas a polícia salvou-nos, porque ele só quando ouviu as sirenes da polícia é que deixou de disparar", contou.



O ofendido disse ainda ao tribunal que, a ele e ao irmão, valeu o facto de se terem conseguido refugiar numa garagem, onde havia um automóvel que serviu como uma espécie de escudo. Os disparos provocaram danos no portão e no carro.



O arguido está em prisão preventiva e responde por dois crimes de homicídio na forma tentada.