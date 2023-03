Secção de violência doméstica de Sintra comunica 17 detenções em fevereiro

Dezassete pessoas foram detidas entre os dias 06 e 28 de fevereiro, cinco das quais em flagrante delito, pela prática de crimes de violência doméstica, na área geográfica abrangida pela secção especializada de Violência Doméstica de Sintra.

Segundo informação disponível no 'site' da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGDL), as 17 pessoas foram detidas pela prática de crimes de violência doméstica, ameaça agravada, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida em relação a cônjuges, companheiras, ex-companheiras, filhos e mãe.

Num dos casos foi ainda cometido o crime de resistência e coação sobre funcionário.

Estas detenções foram comunicadas à PGDL no âmbito de intervenção do Ministério Público da SEIVD-NAP (Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica --- Núcleo de Ação Penal) de Sintra, no distrito de Lisboa.

Na informação, a PGDL adianta que foram aplicadas "medidas de coação de prisão preventiva, proibição de contactos, proibição de aproximação da residência e do local de trabalho".

Foram igualmente aplicadas medidas de proibição de contactos e permanência na residência da vítima ou na casa de morada de família, proibição de contactos com vigilância eletrónica e obrigatoriedade de realizar tratamento à dependência de consumos de álcool e estupefacientes.