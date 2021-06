Um trabalhador que geria a tesouraria e a contabilidade do Centro Social e Paroquial de S. Bartolomeu, em Vila Flor, sacou 25 866 € da instituição e da fábrica da igreja, de 2012 a 2015. Já enquanto secretário da Junta de Vila Flor e Nabo, apropriou-se de 15 200 €, em 2015 e 2016. Está acusado de abuso de confiança qualificado, falsificação, peculato e falsidade informática.





Segundo a acusação, divulgada esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o arguido ficava com as quantias da paróquia e registava depósitos que nunca fez ou não registava nem emitia comprovativos dos pagamentos recebidos.