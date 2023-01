O Ministério Público está a investigar o secretário de Estado das Comunidades, enquanto ex-presidente da Câmara do Funchal, no inquérito que envolve suspeitas sobre a atividade de quatro autarquias madeirenses e do PS Madeira. Paulo Cafôfo será um dos principais suspeitos neste processo, no qual estão a ser passados a pente fino inúmeros contratos públicos celebrados entre os municípios do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol e várias empresas privadas.









