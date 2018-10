Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado determina auditoria de segurança no IC8

Hoje realizam-se os funerais de Sandro Santos e William Reed, que morreram na segunda-feira.

Por I.J. | 09:00

O secretário de Estado das Infraestruturas determinou esta terça-feira uma auditoria de segurança ao IC8, com especial incidência para a zona onde no último mês morreram oito pessoas, em duas colisões frontais.



A abertura da auditoria foi revelada pela Câmara Municipal de Pombal, que reclama o reforço da segurança e propõe a substituição do traço descontínuo por um duplo contínuo, entre os km 33,7 e 35,8.



Sandro é sepultado em Amor e William cremado na Figueira da Foz.