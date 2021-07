Secretário de Estado pede "eficácia e celeridade" no processo que envolve presidente do Benfica

O Secretário de Estado do Desporto e da Juventude espera que haja "eficácia e celeridade" nos processos judiciais que envolvem o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

"Vivemos num Estado de direito democrático, em que a justiça deve funcionar autonomamente e de forma independente. Mas julgo ser acompanhado por todos os cidadãos a pedir eficácia e celeridade no processo", disse João Paulo Rebelo, no final da cerimónia do sorteio dos campeonatos de futebol profissional para a época 2021/22.

Questionado se esta questão que envolve o presidente dos 'encarnados' poderá dar uma má imagem ao futebol e ao desporto português, o governante preferiu analisar o contexto global da modalidade.

"Tivemos nesta cerimónia uma boa demonstração que o futebol português está cada vez mais vivo, robusto e respeitado internacionalmente", rematou o governante.

Questionado se é um objetivo do Governo o regresso do público aos estádios de futebol na próxima época desportiva, João Paulo Rebelo acredita tal pode vir a acontecer "em breve"

"Se tivéssemos avançado para a segunda fase do desconfinamento, isso já seria uma realidade. Mas as medidas aprovadas hoje em Conselho de Ministros dão alguma esperança para que em breve os espetáculos dos desportos profissionais, nomeadamente o futebol, possam voltar a ter espetadores", revelou o governante.

