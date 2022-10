O secretário da Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, no concelho do Sardoal, está a ser investigado pela Polícia Judiciária por suspeitas de desvio de 100 mil euros das contas da instituição. O visado, eleito nas listas do PSD, terá já admitido que investiu o dinheiro numa aplicação financeira e prometeu devolvê-lo.









Ver comentários