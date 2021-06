Secretário-geral do PSD vai a julgamento no caso das presenças na AR e critica pronúncia

O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou esta segunda-feira que irá a julgamento no caso das alegadas falsas presenças no parlamento, reiterou ser inocente e criticou o despacho de pronúncia por fazer "uma adesão acrítica" à acusação.

A notícia de que Silvano iria a julgamento foi avançada esta segunda-feira à tarde pelo semanário Novo, na sua edição digital, no âmbito do inquérito-crime aberto pelo Ministério Público em novembro de 2018, na sequência de uma notícia do Expresso de que a deputada Emília Cerqueira o teria registado no sistema informático do parlamento como presente em dois plenários quando o deputado se encontrava fora de Lisboa.

Em comunicado, o deputado e dirigente do PSD confirmou que do despacho de pronúncia resulta a sua "submissão a julgamento" e qualificou como um "absurdo" a imputação que lhe é feita.