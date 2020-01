SEF ainda sem reforço para enfrentar Brexit

A saída do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada na próxima sexta-feira, vai aumentar as dificuldades aos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que prestam serviço no Aeroporto Internacional de Faro, por onde passam anualmente 4,5 milhões de britânicos. No entanto, a poucos dias da concretização do Brexit, o SEF ainda não deu garantias de que irá existir um reforço do efetivo na região, o que pode colocar em risco o controlo eficaz dos passageiros.

Segundo o CM apurou, em todo o Algarve o SEF tem 95 funcionários. No entanto, a prestar serviço no Aeroporto de Faro para controlo de passageiros são apenas 35 elementos, um número considerado reduzido.





"Estamos muito preocupados com a questão do Brexit a nível nacional mas principalmente no Algarve, onde a economia assenta no turismo e por onde passam anualmente milhões de britânicos", assumiu aoAcácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que calcula que o número de inspetores na região "terá de duplicar" para que seja prestado um serviço de qualidade aos passageiros.

Os tempos de processamento no aeroporto algarvio podem disparar consideravelmente caso não exista um reforço efetivo de elementos do SEF após o Brexit ser uma realidade.

O SEF tem cerca de 800 inspetores a nível nacional e a falta de efetivos é um dos principais problemas deste serviço.