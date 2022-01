O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve dez estrangeiros com documentação falsa ou fraudulenta no aeroporto de Lisboa, desde o Natal e até esta quarta-feira.A maioria é natural da Albânia e Geórgia, e utilizava Portugal como plataforma de trânsito para chegar ao Reino Unido, à Irlanda ou ao México. Num dos casos, uma mulher foi apanhada a 25 de dezembro com uma identificação falsa, posta em liberdade após ser presente a um juiz, e novamente detida a 31 pelo mesmo crime.