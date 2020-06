Dois homens de nacionalidade estrangeira foram detidos no fim de semana pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com documentos de identificação falsos, nos pontos de passagem de Valença e em Vila Verde da Raia, Chaves.



Foram ambos intercetados quando tentavam entrar em Portugal. Mostraram os documentos e os inspetores do SEF aperceberam-se que os mesmos eram contrafeitos. Em Quintanilha, Bragança, foi detido outro homem sob quem pendia um mandado de extradição para França.

