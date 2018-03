Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF apanha homicida brasileiro em Braga

Homem tinha fugido do Brasil depois de ter sido condenado por matar o patrão à facada.

06:00

Matou o patrão iraniano à facada e foi condenado, no Brasil, a 20 anos de cadeia, mas fugiu para Portugal. O homicida, brasileiro de 25 anos, foi detido, sexta-feira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Braga. Foi presente ontem ao Tribunal de Esposende e ficará à guarda das autoridades portuguesas até ser presente, amanhã, no Tribunal da Relação de Guimarães.



A ação do SEF decorreu no cumprimento de um mandado de detenção internacional pela prática do crime de homicídio qualificado. Depois de confirmar a presença do cidadão em território nacional, os inspetores do SEF montaram "um dispositivo de segurança e vigilância, que culminou na sua detenção", indica aquela autoridade, em comunicado.



A detenção ocorreu ao final da tarde de sexta-feira e, devido à hora, o homicida teve de ser presente, já ontem, ao tribunal de turno, em Esposende. A Relação de Guimarães decidirá agora o futuro do condenado.