O SEF deteve, sábado, no aeroporto de Lisboa, um brasileiro com um mandado de captura emitido pela Suíça para ser extraditado pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo. Chegou a Lisboa num voo de São Paulo, Brasil, e foi intercetado no controlo documental.sabe que o suspeito está indiciado por espancamentos a prostitutas, deixando-as em estado grave. Ficou detido para ser esta terça-feira presente à Relação de Lisboa, que decidirá sobre a extradição.